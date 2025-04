Les centenaires se multiplient : à l’aube d’une nouvelle ère de la longévité

information fournie par France 24 • 24/04/2025 à 15:12

Le paysage de la longévité humaine est en pleine transformation. Le nombre de centenaires a fortement augmenté ces dernières décennies, avec l’émergence des « supercentenaires ». Sommes-nous en train de repousser les limites de la vie humaine, ou atteignons-nous un plafond biologique ? Un chiffre parle de lui-même : il y a aujourd’hui trente fois plus de centenaires qu’en 1970. Pour décrypter ce phénomène, nous accueillons Victoire N’Sondé, cheffe de rubrique santé à The Conversation France, média alliant rigueur journalistique et expertise académique.