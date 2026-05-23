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Lens termine sa saison historique avec un premier titre de Coupe de France

information fournie par France 24 23/05/2026 à 10:42

Après leur deuxième place cette saison en championnat, les Lensois ont remporté la Coupe de France pour la première fois en 120 ans d'histoire. Les Sang et Or se sont imposés contre Nice (3-1) lors de la finale, vendredi au Stade de France.

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