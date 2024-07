information fournie par France 24 • 03/07/2024 à 10:36

A l'issue du second tour des élections législatives, que se passera-t-il si aucun bloc n'obtient de majorité absolue ou de majorité relative à l'Assemblée ? Emmanuel Macron pourrait gouverner avec une coalition de ministres de gauche, du centre et de droite ou bien avec une autre du RN et des Républicains. Explications.