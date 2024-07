Législatives : quels sont les principaux enseignements de ce premier tour ?

information fournie par France 24 • 01/07/2024 à 10:42

Le Rassemblement national (RN) est arrivé en tête dimanche du premier tour des élections législatives, devançant le "Nouveau Front populaire (NFP) et le camp présidentiel. Selon les résultats définitifs, le RN et ses alliés Les Républicains (LR) obtiennent 33,15% des voix, devant la nouvelle alliance de gauche du NFP (27,99%) et la liste présidentielle. Porté par un taux de participation de 66,71%, le Rassemblement national a frappé un grand coup d'entrée, en faisant élire 39 députés dès le premier tour. Quelles sont les leçons de ce premier tour ? Eléments de réponse avec Flore Simon, journaliste politique à France 24, Lucas Jakubowicz, rédacteur en chef de Décideurs Magazine et Benjamin Morel, politologue et maître de conférences en droit public.