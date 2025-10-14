"La fiscalité des très grandes fortunes, parmi nos compatriotes, a pu interpeller un certain nombre d'entre vous (...) Il faut reconnaître qu'il peut y avoir des anomalies", admet le Premier ministre Sébastien Lecornu lors de sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale sous haute tension, menacé de censure par les oppositions.
Lecornu reconnaît des "anomalies" dans la fiscalité des très grandes fortunes
