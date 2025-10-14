La "crise de régime (...) n'aura pas lieu", assure le Premier ministre Sébastien Lecornu en entamant sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale sous haute tension, menacé de censure par les oppositions.
Lecornu devant les députés: la "crise de régime" n'aura "pas lieu"
