"Partager le pouvoir avec le Parlement, voici incontestablement une rupture", affirme le Premier ministre Sébastien Lecornu lors de sa déclaration de politique générale, ajoutant devant les députés: "j'ai renoncé à utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution."
Lecornu confirme aux députés qu'il renonce à l'utilisation de l'article 49.3
