L'homme soupçonné d'avoir foncé à bord d'un véhicule samedi 25 juillet sur une foule réunie à Berlin pour la Marche des fiertés a été abattu dimanche par la police allemande, a annoncé cette dernière, qui avait auparavant précisé l'avoir identifié comme un jeune islamiste radicalisé, déjà connu des services de renseignement.
Le suspect derrière l'attaque meurtrière contre la Pride de Berlin tué
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