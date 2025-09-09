Perché au-dessus d'une vitrine, à Lyon, le street artiste In The Woup pose la mosaïque d'un personnage pixélisé aux allures de Mario, le célèbre plombier moustachu qui lui a inspiré plus de 200 œuvres glissées dans les rues du monde entier.
Le street artiste In the Woup, des vieux Mario aux mosaïques urbaines
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro