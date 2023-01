Le sort des migrants en Libye mis en lumière dans un documentaire animé de France 24

information fournie par France 24 • 14/01/2023 à 22:13

Dans son dernier numéro de "Reporters", France 24 et le site InfoMigrants vous proposent un documentaire animé exclusif sur l'histoire de Muhamad et Amina, deux migrants qui se sont rencontrés en détention dans une prison secrète en Libye et sont tombés amoureux. Le couple a survécu à cette épreuve et réussi à s'échapper en Europe. Mais des milliers d'autres migrants sont toujours emprisonnés dans des conditions inhumaines en Libye. Quelles mesures sont mises en place pour leur venir en aide ? La guerre en Ukraine a-t-elle éclipsé leur sort ?