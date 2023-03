information fournie par France 24 • 02/03/2023 à 11:09

Au Sénégal, les meilleurs gamers sénégalais se sont affrontés lors du E-Ligue 1 tour. C'est sur le jeu de foot le plus populaire: FIFA 23. L'occasion de constater que le E sport est en plein essort dans le pays. Nos correspondants ont suivi Dex Junior, le plus grand talent sénégalais de la manette durant trois jours. Reportage de Sarah Sakho et Elimane Ndao.