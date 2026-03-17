Le Rassemblement national poursuit son implantation en Gironde, remportant dimanche ses deux premières mairies dans le département le plus peuplé de Nouvelle-Aquitaine, deux ans après une percée aux législatives.
Le RN confirme son ancrage en Gironde en remportant ses premières mairies
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