Le "Qatargate" pose la question des lobbies au Parlement européen

information fournie par France 24 • 12/12/2022 à 10:43

La vice-présidente du Parlement européen a été inculpée et écrouée ce week-end, soupçonnée de corruption en lien avec le Qatar. Une somme en liquide de 600 000 euros a été retrouvée au cours de plusieurs perquisitions. L'ONG Transparency international affirme qu'il ne s'agit pas "d'un cas isolé" et qu'"une culture de l'impunité s'est développée" dans les institutions européennes. Pourtant les règles anti-corruption et notamment de réglementation des lobbies ont été renforcées ces dernières années.