Le Premier ministre du Qatar a condamné jeudi l'attaque iranienne sur la principale installation gazière du pays estimant que ces frappes auront "des répercussions majeures sur l'approvisionnement énergétique mondiaux".
Le Qatar prévient que l'attaque iranienne sur son site gazier a de "répercussions majeures"
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