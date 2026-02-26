Le PSG s'est qualifié dans la douleur face à un Monaco qui s'est de nouveau sabordé en concédant un carton rouge (2-2, 3-2). Les Parisiens affronteront le FC Barcelone ou Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions.
Le PSG écarte Monaco dans la douleur et rejoint les huitièmes de finale de la Ligue des champions
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro