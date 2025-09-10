Le prince Harry arrive mercredi à Clarence House, la résidence de son père, le roi Charles III, à Londres pour ce qui est considéré comme leur première rencontre depuis février 2024. Le prince n'a pas vu son père depuis qu'il s'est rendu au Royaume-Uni pour rencontrer le roi lorsqu'il a été diagnostiqué d'un cancer l'année dernière. En mai, Harry a déclaré qu'ils n'étaient pas en bons termes, mais qu'il espérait une "réconciliation". IMAGES
Le prince Harry arrive pour rencontrer son père, le roi Charles III, à Londres
