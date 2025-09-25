 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le premier téléphérique urbain d'Île-de-France sera inauguré le 13 décembre

information fournie par AFP Video 25/09/2025 à 15:27

Le premier téléphérique urbain d'Ile-de-France, qui vise à "réduire à néant" les "coupures urbaines" du sud-est du Val-de-Marne sera mis en service le 13 décembre, a annoncé mardi la présidente de région Valérie Pécresse.

Environnement
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Fortes pluies à Hong Kong à l'approche du super typhon Ragasa

information fournie par AFP Video 24 sept.
2

Lecornu "n'a apporté aucune réponse claire" (Marylise Léon pour l'intersyndicale)

information fournie par AFP Video 24 sept.
4
3

Jugement dans le "procès libyen": où en est Nicolas Sarkozy avec la justice?

information fournie par AFP Video 24 sept.
4

Guinée : le référendum largement approuvé, des élections prévues d'ici la fin d'année

information fournie par France 24 24 sept.
5

Bas-Rhin: un mineur de 14 ans interpellé après l'agression d'une enseignante

information fournie par AFP 24 sept.
10
6

Découvrez le plan stratégique Horizon 2028 et les perspectives de Metavisio

information fournie par Boursorama 09:15
7

Mort de Claudia Cardinale, l'icône du cinéma des années 60 : "Le cinéma m'a sauvé la vie"

information fournie par France 24 24 sept.
8

La dette a continué de gonfler à fin juin dans une France en quête de budget

information fournie par AFP 09:57
24
1

Des Calanques au sud de Marseille bientôt dépolluées

information fournie par AFP Video 18 sept.
2

Les USA ont frappé un nouveau bateau de "narcoterroristes" vénézuéliens (Trump)

information fournie par AFP Video 16 sept.
1
3

La France et d'autres reconnaissent "l'Etat de Palestine" lors d'un sommet historique à l'ONU

information fournie par AFP 23 sept.
15
4

Le lundi, c'est private equity : comment on accède à cette classe d'actifs ?

information fournie par Boursorama 22 sept.
5

Près d'une centaine de mairies hissent le drapeau palestinien malgré l'opposition de la place Beauvau

information fournie par AFP 22 sept.
6
6

Avis mitigés à Gaza après la reconnaissance de l'Etat de Palestine par des puissances occidentales

information fournie par AFP Video 22 sept.
6
7

Latinos, ex-militaires, retraités... la police de l'immigration américaine recrute large

information fournie par AFP 19 sept.
1
8

Vidéo d'une femme violentée par la police à Marseille: le parquet ouvre une enquête

information fournie par AFP 19 sept.
2
1

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août
2

Bertrand Dumazy (PDG d'Edenred) : «S'il y a de l'instabilité politique, les investisseurs n'iront pas sur le CAC 40 et donc sur Edenred !»

information fournie par Ecorama 28 août
1
3

Eric Trappier (PDG de Dassault Aviation) : «Si Bayrou tombe, il n'y aura pas de tempête financière du jour au lendemain»

information fournie par Ecorama 28 août
2
4

Yann Leriche (DG de Getlink) : «Getlink et Eurotunnel sont plus forts que ce qu’ils étaient avant ! »

information fournie par Ecorama 29 août
2
5

Fed, instabilité politique en France : ces 2 gros risques pour les marchés !

information fournie par Ecorama 02 sept.
2
6

Guillaume Martinaud (président d'Orpi) : "La reprise du marché immobilier est menacée !"

information fournie par Ecorama 02 sept.
7
7

Patrick Martin (Medef) : "Les entreprises retiennent leurs investissements, ce n'est pas bon"

information fournie par Ecorama 27 août
2
8

Xi et Poutine s'en prennent à l'Occident devant les grands d'Eurasie

information fournie par AFP 01 sept.
70

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank