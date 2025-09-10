Le Premier ministre Sébastien Lecornu arrive à l'hôtel Beauvau, à Paris, au centre interministériel de crise, où il retrouve notamment Laurent Nunez, préfet de police de Paris, Éric Lombard, ministre démissionnaire de l'Économie ou encore Catherine Vautrin ou Rachida Dati. IMAGES
Le Premier ministre Lecornu arrive à Beauvau au centre interministériel de crise
