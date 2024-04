Le parti MK de Jacob Zuma peut conserver son nom et son logo

information fournie par France 24 • 22/04/2024 à 22:37

La justice sud-africaine a autorisé lundi le nouveau parti de l'ex président Jacob Zuma, candidat aux législatives de mai, à conserver un nom et un logo étroitement liés à la lutte anti-apartheid. L'ANC a annoncé faire appel de cette décision. Également dans l'actualité, plus de 110 civils ont été enlevés au Mali par des "jihadistes" il y a 6 jours. Ils ont été pris en otage dans le centre du pays. Pour l'instant leurs proches n'ont pas de nouvelle d'eux. Enfin, Un match de football prévu dimanche soir entre le club algérois USMA et l'équipe marocaine RS Berkane a été annulé au dernier moment sur fond de tensions politiques entre les deux voisins.