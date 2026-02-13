Au programme de Paris des Arts : le comédien et humoriste Michel Boujenah est à l'affiche de "Toute la famille que j’aime", une comédie piquante actuellement au théâtre des Variétés. Dix ans après le succès planétaire de leur titre "Prayer in C", le duo Lilly Wood and the Prick revient avec un cinquième album "Christina". Et un coup de cœur à la Galerie de l'Instant, à Paris : une rétrospective de tirages d’époque de Brigitte Bardot, des années 1950 à 1970.
Le Paris des Arts avec Michel Boujenah et Lilly Wood and the Prick
