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Le Pape Léon XIV poursuit sa tournée africaine en Guinée Équatoriale

information fournie par France 24 21/04/2026 à 23:40

Dernière étape de la tournée africaine du Pape. Ce mardi, Léon XIV est arrivé en Guinée Équatoriale, 44 ans après la dernière visite d'un souverain pontife. Dans ce pays où près de 75 % des habitants ont embrassé le catholicisme, il a appelé au «droit» et à la «justice».

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