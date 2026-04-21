Dernière étape de la tournée africaine du Pape. Ce mardi, Léon XIV est arrivé en Guinée Équatoriale, 44 ans après la dernière visite d'un souverain pontife. Dans ce pays où près de 75 % des habitants ont embrassé le catholicisme, il a appelé au «droit» et à la «justice».
Le Pape Léon XIV poursuit sa tournée africaine en Guinée Équatoriale
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