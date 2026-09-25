Le pape Léon XIV déambule à travers Paris en papamobile et arrive sur le parvis de Notre-Dame pour célébrer des vêpres pour un public de quelque 8.000 ecclésiastiques, diacres et séminaristes.
Le pape Léon XIV déambule en papamobile jusqu'à Notre-Dame-de-Paris
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