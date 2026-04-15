Le pape Léon XIV arrive au Cameroun pour une visite de trois jours, deuxième étape de sa tournée africaine où il doit porter un message de paix aux régions anglophones.
Le pape Léon XIV arrive au Cameroun, deuxième étape de sa tournée africaine
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