information fournie par France 24 • 22/09/2023 à 16:36

Le pape François, 86 ans, est arrivé vendredi 22 septembre à Marseille pour une visite de deux jours consacrée à la thématique migratoire et à la Méditerranée. Cette route migratoire est considérée comme la plus dangereuse au monde: plus de 28 000 disparus en mer depuis 2014, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). "Le plus grand cimetière au monde", déplore régulièrement le pape.