Le pape François à Marseille : la question migratoire, le point d'orgue du souverain pontife

information fournie par France 24 • 22/09/2023 à 10:56

Marseille accueille ce vendredi 22 septembre le pape François, pour une visite de deux jours. Le souverain pontife a prévenu : il ne vient pas en visite d'Etat en France mais bien à Marseille, où cohabitent un large éventail de communautés et religions, pour dénoncer le drame des naufrages de migrants et plaider la cause des exilés. Un thème cher à François qui ne cesse depuis son élection en 2013 de dénoncer les discours de rejet et les politiques de fermeture.