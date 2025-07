"Le nerf de la guerre : atténuer les émissions de gaz à effet de serre"

information fournie par France 24 • 09/07/2025 à 18:17

Le bilan des inondations dévastatrices au Texas, qui ont fait une centaine de morts, pourrait considérablement augmenter. Les crues soudaines, provoquées par des pluies torrentielles que le sol asséché ne peut pas absorber, ne sont pas rares. Mais selon la communauté scientifique, le changement climatique provoqué par l'activité humaine a rendu plus fréquents et plus intenses les événements météorologiques comme les crues, les sécheresses et les canicules. Plus de précisions avec Éléonore Duffau, chercheuse à l'IRIS au sein du programme Climat, environnement et sécurité.