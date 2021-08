Le Monténégro craint de devoir céder des terres à ses créanciers chinois

information fournie par France 24 • 30/08/2021 à 15:08

Le Monténégro a emprunté en 2015 un milliard d'euros à la Chine pour financer la construction d'une autoroute devant permettre le désenclavement du pays. Six ans plus tard, le chantier est loin d'être terminé mais les fonds ont été dépensés. Et le contrat prévoit que le Monténégro devra concéder des terres s'il ne peut pas rembourser la banque chinoise. Dans ce cadre, le port de Bar pourrait être cédé en dédommagement. L'UE a été appelée à la rescousse mais le dernier mot revient à la Chine.