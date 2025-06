information fournie par France 24 • 28/06/2025 à 22:40

Du 18 juin au 8 juillet, les Galeries Lafayette Haussmann accueillent "Africa Now", un pop-up store consacré à la mode africaine contemporaine. Plus de douze créateurs venus du Maroc, du Ghana, du Sénégal, du Nigeria, du Kenya ou encore de Côte d’Ivoire y présentent leurs collections, entre artisanat, couture, upcycling et narration afro-féminine. Dans cette émission, Adama Ndiaye (Adama Paris) et Lahad Gueye de Algueye.