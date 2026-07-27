Le mégafeu aux portes de Bordeaux qui a ravagé 42.000 hectares est "stabilisé" mais pas "fixé", selon le ministre de l'Intérieur, et les pompiers, après une nuit pluvieuse et une "accalmie" des conditions météorologiques, font face à une remontée des températures qui laisse redouter une reprise de l'incendie, avec jusqu'à 40°C attendus mardi. "Demain la situation s'annonce plus compliquée puisque les températures vont augmenter (...) et la météo annonce plus de vent", rapporte notre journaliste Olivier Faissolle.
Le mégafeu en Gironde "stabilisé" mais la reprise redoutée
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