Dans ce nouveau numéro 100 % cinéma de "À l'Affiche !", Natacha Vesnitch et Thomas Baurez parcourent les sorties de la semaine. À commencer par "Le Mage du Kremlin" d'Olivier Assayas. Le réalisateur français porte à l'écran le roman de Giuliano da Empoli avec l’aide d’Emmanuel Carrère. Cette histoire imagine la rencontre d’un écrivain avec l’éminence grise qui a permis l’ascension de Vladimir Poutine, incarné par un Jude Law plus vrai que nature.
"Le Mage du Kremlin" d'Olivier Assayas : Jude Law dans la peau de Vladimir Poutine
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro