Le lundi, c'est private equity : qu'est-ce que le marché secondaire ?

Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Dans ce numéro, Amine Rais, Partner Secondaries & Mandates nous explique un concept important, celui du marché secondaire.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.