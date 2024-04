Le Journal des biotechs : Christophe Douat, Medincell

information fournie par Boursorama • 24/04/2024 à 14:40

Dans ce numéro hors-série du Journal des biotechs, Christophe Douat vient faire le point sur l'actualité récente de Medincell.

Le président du directoire de la pharma revient sur le deal structurant récemment annoncé avec AbbVie, évoque les ventes d'Uzedy et explique le potentiel de mdc-TJK dans la schizophrénie en phase III, une formulation d'olanzapine injectable à action prolongée sous-cutanée. Une actualité très riche et positive dont témoigne le cours avec un titre qui a grimpé de plus de 70% depuis le début de l'année.