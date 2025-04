Le Journal des biotechs : Bruno Lafont, PDG de NFL Biosciences

information fournie par Boursorama • 28/04/2025 à 17:48

Dans ce numéro du Journal des biotechs hors série, L'entretien est consacré à Bruno Lafont, cofondateur et PDG de NFL biosciences. NFL Biosciences est une biotech montpelliéraine spécialisée dans le traitement des addictions, et notamment celle au tabac, qui s'est introduite en Bourse en 2021.

Bruno Lafont revient notamment sur les données additionnelles récemment publiées sur NFL-101 dans le sevrage tabagique et évoque la poursuite des développements possibles pour l'actif le plus avancé de NFL Biosciences.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.