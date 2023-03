LE JOURNAL DE L'AFRIQUE : Libération d'Olivier DUBOIS

information fournie par France 24 • 20/03/2023 à 23:21

A la Une de ce journal de l'Afrique, la libération du journaliste français Olivier Dubois, détenu depuis 711 jours au Mali. Il a atterri à Niamey, ce lundi. Souriant, il a remercié le gouvernement français et les autorités Nigériennes. Décryptage avec nos invités en plateau : Serge Daniel, journaliste correspondant au Mali pour RFI et France 24 ; Wassim Nasr, spécialiste des réseaux jihadistes à France 24 et Arnaud Froger, responsable Afrique de RSF.