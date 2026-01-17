Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré samedi que le président des Etats-Unis avait "encouragé" les émeutes dans son pays et promis de "briser le dos des séditieux".
Le guide suprême iranien affirme que Trump "a encouragé" les émeutiers
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro