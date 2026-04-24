Nina Masson et Louise Dupont vous emmènent à Marrakech, au Maroc, à l'occasion du FLAM, le Festival du Livre Africain. Une quatrième édition marquée par la présence exceptionnelle de Jean-Marie Le Clezio, président d’honneur du FLAM et prix Nobel de littérature 2008, et par de grands noms de la littérature africaine, comme le franco-congolais Alain Mabanckou ou encore le franco-sénégalais David Diop.
Le Festival du Livre Africain de retour à Marrakech
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