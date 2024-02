Le debrief Bourse du 20 février : le CAC 40 dépasse les 7800 points en séance

information fournie par Boursorama • 20/02/2024 à 18:00

On y a cru jusqu'au bout ! Mais non, le CAC 40 clôture cette journée en dessous des 7.800 points qu'il a franchis en séance. Il termine donc en progression de 0,34%, vers les 7.795 points et presque 3 milliards d'euros échangés, porté notamment par les excellents résultats d'Air Liquide et l'optimisme entourant ceux à venir de Carrefour.

Aux Etats-Unis, l'ambiance est moins enthousiaste. Le Dow Jones est presque stable à 17h45 et le Nasdaq abandonne, lui, 1% lesté notamment par Nvidia (-5,5%). On sent beaucoup de nervosité autour du groupe qui publiera demain soir après Bourse les résultats du 4e trimestre de son exercice 23-24. A l'inverse, le distributeur Wal-mart (+4%) et au firmament grâce à une publication trimestrielle solide et une augmentation de dividende.

Valeurs en vue

Bic a enflammé les investisseurs avec ses résultats. Le fabricant de briquets, de rasoirs et stylos a dégagé un résultat net, part du groupe, de 226,5 millions d'euros, en hausse de 14%. La marge d'exploitation ajustée a, elle, grimpé de 7 points de base, à 14,7%. Bic table sur une croissance de 5 à 7% du chiffre d'affaires à taux de change constants pour l'exercice en cours et sur une légère amélioration de la marge d'exploitation ajustée.

Décidément, Air Liquide, c'est du solide. En 2023, le spécialiste des gaz industriels a dégagé un résultat opérationnel courant d'un peu plus de 5,06 milliards d'euros, au-delà des 5,02 milliards attendus par les analystes. Avec un chiffre d'affaires de 27,6 milliards, la marge opérationnelle courante atteint, elle, 18,4%, en augmentation de 80 points de base l'an dernier et de 150 points sur les deux dernières années. Un gain qui valide quasiment l'objectif de 160 points fixé à l'horizon 2025. Conséquence : cet objectif est désormais porté à une hausse de 320 points de base. Le groupe va proposer un dividende de 3,20 euros par action en progrès de 8,5%. Par ailleurs, une attribution d'actions gratuites est prévue en juin prochain, à raison d'une action pour 10 actions détenues.

Les investisseurs étaient visiblement aussi très confiants pour Carrefour qui publie ses résultats annuels ce soir. Enfin Veolia met fin à une séquence de quatre séances de repli.

Valeurs en baisse

Décidement, 3e séance de nette correction pour Clariane qui présentera ses résultats le 28 février.

En panne aussi Forvia depuis la présentation de son plan stratégique hier alors que Valneva et Atos sont encore sous pression.

C'est aussi une 3e séance de repli aussi pour Renault sur le CAC 40, devant STMicro, TotalEnergies et Unibail-Rodamco-Westfield.

