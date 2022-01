Le debrief Bourse du 19 janvier : le CAC 40 reprend 0,55%

information fournie par Boursorama • 19/01/2022 à 18:00

On aurait pu craindre une nouvelle séance dans le rouge après la chute marquée de Wall Street la veille mais le CAC 40 finit cette journée sur un rebond, oh plutôt modeste +0,55% vers les 7173 points et 4 milliards d'euros échangés

Mais ce n'est pas si mal alors qu'outre Atlantique après une ouverture en hausse eh bien les indices se replient à nouveau toujours inquiets de voir la remontée des taux, le 10 ans américain évoluant autour de 1,85%. Les bons résultats d'UnitedHealth et de Procter & Gamble ne suffisent visiblement pas à soutenir la tendance. Le Dow Jones recule de 0,2% vers les 35306 points à 17h45 et le Nasdaq abandonne 0,6% vers les 14.415 points. L'indice des valeurs technologiques qui recule désormais de plus de 7% depuis le 1er janvier

Valeurs en hausse

Et c'est Eramet qui signait la plus forte hausse du SBF 120, Klépierre et Eutelsat s'apprécient également

Ca joue toujours pour Ubisoft (+3,09%). L'éditeur de jeux vidéo continue de bénéficier de l'effervescence liée à la concentration dans le secteur alors que Microsoft a annoncé hier le rachat de l'éditeur Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars en numéraire.

Sur le CAC 40 LVMH, Hermès, Kering, les valeurs du luxe étaient à l'honneur après les très bons chiffres trimestriels de leurs comparables Richemont et Burberry. De quoi augurer, peut-être de belles publications pour les groupes français qui consolidaient en Bourse depuis plusieurs séances

Valeurs en baisse

Le cours de Valneva a toujours de la température. La biotech qui lâche 12% alors que l'EMA a précisé hier que le vaccin de la biotech française était en cours d'examen mais que des données supplémentaires étaient nécessaires avant une décision définitive. Une information pas vraiment nouvelle mais qui a fait vivement réagir le marché. Valneva qui, selon Reuters, a déclaré aujourd'hui que la procédure d'homologation de son vaccin progressait et qu'il ne voyait aucune raison de remettre en cause le calendrier prévisionnel incluant une possible mise sur le marché de son vaccin au premier trimestre.

Ca captait mal aussi pourM6 et TF1. Les deux groupes audiovisuels, qui devraient bientôt fusionner, sont pénalisés par la cession des 6,39 millions d'actions M6 détenues par la société d'investissement belge Compagnie Nationale à Portefeuille. C'est donc l'intégralité de la participation de 5,05% qui a été cédée, au prix de 16,80 euros par action, soit un montant total de 107,3 millions d'euros.

Sur le CAC 40, c'est STMicro qui était lanterne rouge devant Vivendi, Axa et Société Générale

