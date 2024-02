Le debrief Bourse du 16 février : le CAC 40 toujours plus haut...

information fournie par Boursorama • 16/02/2024 à 18:00

Et allez, un nouveau seuil a été franchi aujourd'hui par le CAC 40 qui a atteint 7.800,91 points en séance. Et même si la hausse s'est étiolée en cours de route, l'indice finit tout de même sur un +0,32% à 7.768,18 points et 3,6 milliards d'euros échangés. Sur la semaine, il gagne 1,58%.

Aux Etats-Unis, c'est rouge notamment à cause des prix à la production qui ont augmenté de 0,3% en janvier et de 0,9% en glissement annuel, contre respectivement 0,1% et 0,6% anticipé. Une statistique qui tendrait à démontrer, après la publication de l'indice CPI la semaine dernière, que l'inflation ne désarme pas totalement, ce qui ne va pas inciter la Fed à précipiter son calendrier de baisses de taux. Résultat, on a un Dow Jones en baisse symbolique de 0,09% à 17h45 et un Nasdaq qui cède 0,1%. A noter l'action Coinbase qui flambe de plus de 15%, le retour en grâce des cryptomonnaies en fin d'année dernière lui permettant d'afficher des profits bien supérieurs aux attentes.

Valeurs en hausse

TF1 a fait une bonne audience après des investisseurs après ses résultats 2023. Le résultat net du groupe s'établit à 191,3 millions d'euros, en hausse de 9% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires accuse quant à lui une baisse de 6,7% à périmètre constant, à près de 2,3 milliards.

Lectra poursuit sa progression dans la foulée de ses résultats, devant Rexel et VusionGroup.

Sur le CAC 40, Eurofins Scientific fait la course en tête devant Safran qui a toujours la post-combustion enclenchée et qui progresse encore de 2,6% et de 18% depuis le début de l'année. Les équipementiers électriques Legrand et Schneider avaient aussi du jus. Citigroup a relevé son objectif de cours de 75 à 85 euros sur le premier et de 175 à 200 euros sur le second. Schneider qui bénéficie également d'un relèvement d'objectif de Morgan Stanley de 168 à 184 euros.

Valeurs en baisse

Clariane est lanterne rouge du SBF 120 devant Renault qui ralentit, après son accélération d'hier, Elior Group et Voltalia.

En plus de la marque au losange, on retrouve Vinci, Airbus et Engie parmi les replis les plus marqués.

LG (redaction@boursorama.fr)