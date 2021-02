France 24 • 15/02/2021 à 11:19

La dette de la France est passé de 98 % du PIB à plus de 120 % en un an. En cause, évidemment, la crise du Covid-19 et les plans d'aides massifs décrétés par l'État. Mais que va devenir cette dette ? Est-elle un fardeau lourd à porter ? Qui devra la rembourser ? Faut-il l'annuler ? Décryptage.