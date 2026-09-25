Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné vendredi l'offensive des Houthis contre l'Arabie saoudite, au lendemain d'une nouvelle attaque de missiles interceptés par Ryad et sur fond d'intensification des hostilités entre les deux parties.
Le Conseil de sécurité de l'ONU "condamne" les attaques des Houthis contre l'Arabie saoudite
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