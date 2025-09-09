La flottille vers Gaza a affirmé dans la nuit de lundi à mardi qu'un de ses bateaux avait été "frappé" par un drone au large de Tunis, ce que les autorités tunisiennes ont démenti, disant n'avoir détecté "aucun" engin.
Le bateau "frappé" de la flottille pour Gaza au mouillage au large de Tunis
