information fournie par France 24 • 25/09/2023 à 10:48

L'écrivain français Laurent Binet est notre invité du jour. Il signe l'un des romans les plus attendus et les plus exigeants de la rentrée, "Perspective(s)", aux éditions Grasset. Ce roman policier épistolaire nous emmène en pleine Renaissance dans les rues de Florence. Entretien.