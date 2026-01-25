La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) fait son retour en force à Davos 2026, au cœur des discussions sur la transition énergétique et les chaînes de valeur mondiales. Avec un marché potentiel de 1,3 milliard de consommateurs, elle incarne une ambition de souveraineté économique africaine. Mais que reste-t-il des promesses ? Mise en œuvre lente, fragmentation des marchés, enjeux industriels cruciaux… Le débat est ouvert avec notre invité, l’économiste Martial Ze Belinga.
La ZLECAf, une promesse africaine au défi des chaînes de valeur mondiales
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro