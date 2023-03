La vie de la pianiste Clara Haskil incarnée au théâtre par Laetitia Casta

information fournie par France 24 • 21/03/2023 à 16:13

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche !" spécial théâtre, Sonia Patricelli nous présente ses choix de pièces à ne pas manquer. À commencer par "Clara Haskil, prélude et fugue" au théâtre du Rond-Point. Laetitia Casta, connue pour sa carrière internationale de mannequin et d’actrice, donne vie avec beaucoup de sensibilité à la pianiste juive d’origine roumaine Clara Haskil. Également au programme de cette émission, la pièce "Roméo et Juliette" dans une version bien éloignée de celle de William Shakespeare au théâtre du Lucernaire et le jeu dangereux de Marie Gillain et Pascal Elbé dans "Sur la tête des enfants".