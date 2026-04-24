C'est une théorie qui connait un grand essor aux États-Unis : la tentative d'assassinat dont a été victime Donald Trump pendant la dernière campagne américaine aurait, en réalité, été mise en scène ? Alors que les doutes émergeaient à l'origine du camp démocrate, ce sont des figures originelles du mouvement MAGA qui les expriment et les diffusent. Donald Trump voit-il se retourner contre lui le "monstre conspirationniste" qu'il a créé ? Info Intox avec Jules BOITEAU.
La tentative d'assassinat de Donald Trump, une mise en scène ?
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