La sécurité : autoritaire ou démocratique ? "La sécurité est en fait une forme de liberté"

information fournie par France 24 • 03/07/2023 à 07:26

Nahel a trouvé la mort mardi dernier à proximité de la station de RER Nanterre-Préfecture, lors d'un contrôle de police effectué par deux motards de la police sur la voiture de location dont il tenait le volant. Un des fonctionnaires a ouvert le feu à bout portant sur le jeune homme, le touchant mortellement à la poitrine. L'auteur du tir a justifié son geste par un refus d'obtempérer de l'adolescent, mais une vidéo amateur a contredit son récit, choqué jusqu'au sommet de l'Etat et embrasé le pays. Depuis mardi, de nombreux jeunes habitants des quartiers populaires de tout le pays ont chaque nuit crié leur colère contre la police ou l'Etat en multipliant les heurts avec les forces de l'ordre, les saccages de bâtiments publics et les pillages de magasins. FRANCE 24 reçoit Abdoulaye Kanté, policier à la Direction de la coopération internationale du ministère de l'Intérieur et auteur de "Policier, enfant de la République". Pour lui, il ne faut pas voir la sécurité "comme quelque chose d'autoritaire". Il estime que "la sécurité, c'est aussi une forme de liberté".