information fournie par France 24 • 29/03/2022 à 07:57

A la Une de la presse, ce mardi 29 mars, la poursuite de la guerre en Ukraine, où l’armée russe semble s’enliser, tandis que les belligérants semblent s’orienter vers des concessions mutuelles. L’intense activité diplomatique de la Turquie et du président Macron. Un sommet présenté comme «historique» entre Israël et quatre pays arabes. Et l’incident de la gifle administrée par l’acteur Will Smith aux Oscars, vu par les dessinateurs de presse.