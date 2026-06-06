La Russie a inauguré une nouvelle attraction dans un parc de Saint-Pétersbourg baptisée "Oreshnik", du nom de son dernier missile balistique à portée intermédiaire capable d’emporter des ogives nucléaires.
La Russie inaugure l’attraction "Oreshnik", nommée d'après un missile nucléaire
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