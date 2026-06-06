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Jad Tabet : "ce qu'il se passe au Liban Sud, c'est une table rase, une politique de terre brûlée"

information fournie par France 24 06/06/2026 à 21:45

Malgré un nouveau cessez-le-feu entre Israël et le Liban, les frappes israéliennes se poursuivent sur le Sud du pays. L'armée israélienne y pratique une politique de la terre brûlée, détruisant des villages entiers. L'inquiétude est maximale aussi pour le patrimoine libanais, dont des dizaines de sites historiques classés à l'UNESCO sont menacés de destruction totale ou partielle. Jad Tabet, conseiller du ministre libanais de la Culture Ghassan Salamé, était l'invité d'Au cœur de l'info.

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